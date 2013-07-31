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الحلقة (21) من "الداعية": زواج "الشيخ حسن" من ابنة صاحب القناة

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الحلقة (21) من "الداعية": زواج "الشيخ حسن" من ابنة صاحب القناة الحلقة (21) من "الداعية": زواج "الشيخ حسن" من ابنة صاحب القناة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 31-07-2013 22:24

في الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "الداعية"، يتعرض الشيخ يوسف لهجوم عنيف من الجماعة الإسلامية بعد الانتهاء من برنامجه، حيث ينتقدون نهجه الجديد في آرائه ويصفونه بالعلماني، لكنه ينجو من الموت بعد أن تتهشم سيارته.

يسارع الشيخ يوسف بتقديم بلاغ بالواقعة في قسم الشرطة، في الوقت الذي تتصل به حبيبته نسمة باكية، ولا تصدق أنه اعترف بحبه لها على الهواء.

يفشل أستاذ الشيخ يوسف في الصلح بينه وبين الجماعات الإسلامية، وينصرف يوسف من الجلسة غاضبا.

يزور عبده والد الشيخ يوسف نجله في مكتبه للاطمئنان عليه بعد حادث الاعتداء، فيما يتزوج الشيخ حسن من ابنة صاحب القناة التي يعمل بها، رغم رفض والدها، وفي اليوم التالي تنتهي الحلقة بمشهد خديجة وهي تطرق الباب لتجد مي أمامها.

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