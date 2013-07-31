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الحلقة (22) من "الداعية": صدمة "خديجة" بعد علمها بزواج "الشيخ حسن" من "مي"

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الحلقة (22) من "الداعية": صدمة "خديجة" بعد علمها بزواج "الشيخ حسن" من "مي" الحلقة (22) من "الداعية": صدمة "خديجة" بعد علمها بزواج "الشيخ حسن" من "مي"

كتب : سهيلة حامد منذ 60 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الداعية"، تفاجأ خديجة عندما تتوجه لمنزل زوجها الشيخ حسن، فتجد مي في الشقة وتعلم بزواجهما.

يحاول الشيخ يوسف التخفيف عن شقيقته من الصدمة التي تعرضت لها، لكنها تبكي بشدة، فيطلب منها قراءة القرآن والصلاة.

يحرص يوسف على حضور حفل نسمة بالأوبرا، بينما هي لا تستطيع أن تخفي نظرات الإعجاب به أثناء عزفها على الكمان، وبعد الحفل يقدم لها خاتم الخطوبة.

تنتهي الحلقة باقتحام خديجة الاستديو الذي يبث منه زوجها الشيخ حسن على الهواء، بعد مهاجمته الشيخ يوسف في برنامجه.

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