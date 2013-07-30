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كلمة أمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من رمضان المبارك

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كلمة أمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من رمضان المبارك كلمة أمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من رمضان المبارك

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى كلمته إلى الشعب الكويتى إنه يطيب لى وأن أتحدث إليكم فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك جريا على عادتنا فى كل عام لنجدد التهنئة بحلول هذا الشهر الفضيل، داعين المولى القدير أن يحفظ بلدنا من الفتن آخذين بالاعتبار ما يحدث فى الدول المحيطة بنا من دروس وعبر تفرض علينا توخى مزيد من الحيطة والحذر لتلافى تداعياتها وآثارها.

وأشار أمير الكويت فى كلمته إلى أن الله خص رمضان بفضائل عظيمة وفرض صيامه وأنزل فيه كتابه الكريم وضاعف فيه الأجر والثواب، وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وفى نهاية كلمته أشار أمير الكويت إلى أن البلاد عاشت منذ أيام عرسا ديمقراطيا مارس فيه المواطنون حقهم الدستورى فى اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة، مؤكدين على أصالة مسيرتهم الديمقراطية، وعلى محبتهم وولائهم لوطنهم الكويت ولنظامه الديمقراطى.
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