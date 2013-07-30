أطباء: إكسسوارات الأسنان تجعلها أكثر عرضة للتسويس

عالم الموضة لم يقتصر فقط على الأزياء والموضة، لكن شملت الموضة أيضا الأسنان وبذلك لجأت بعض الفتيات إلى تجميل أسنانهن بقطعة من الكريستال والفضة والرسم بالوشم أيضا على الأسنان لجعل أسنانهن أكثر جاذبية، لكن وجد أن ذلك يمثل خطرا على صحة الأسنان وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسويس.

> وأكدت الدكتورة بسمة موسى، أستاذة طب الأسنان بجامعة القاهرة أن استخدام بعض الفتيات لإكسسوارات الأسنان تمثل خطرا على صحة الأسنان، لأن هذه الإكسسوارات يتم لصقها بمادة تعمل على ثقب الأسنان وتؤدى إلى تسوس الأسنان بكل سهولة.

> وأضافت أستاذة طب الأسنان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إكسسوارات الأسنان تكون مصدرا لتجمع الجراثيم والبكتيريا وبذلك تتسبب فى نخور بالأسنان، مضيفة أن هذه الإكسسوارات لم تظل ثابتة فى مكانها وعند إزالتها تحتاج الأسنان إلى معالجة فى ميناء الأسنان لأنها تضعفها وتؤدى إلى تسوسها.

> كما تنصح موسى عند غسل الأسنان يوميا، يجب غسل اللسان عند الصباح لأن تتكون عليه خلايا ميتة يجب إزالتها، وتؤكد على اتباع الطريقة الصحيحة فى غسل الأسنان وهى غسل كل فك على حده واستخدام الفرشاة من اللثة لآخر نهاية الفك فى المكان الخالى.