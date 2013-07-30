كيف تحمى نفسك من حروق الطبخ؟

فى شهر رمضان الكريم تكثر الزيارات والعزومات اليومية، والتى قد تؤدى إلى إصابة ربة الأسرة ببعض الإصابات، والتى قد تجد صعوبة فى التعامل معها.

ويقول الدكتور محمد عبد الستار، أخصائى طب الصناعات وصحة مهنية، أخصائى مكافحة عدوى ومدرب معتمد للإسعافات الأولية وإنعاش القلب والرئة أثناء رمضان تكثر الزيارات والعزومات وحفلات الشواء ومع الحرارة ترتفع احتمالات الحرائق وإصاباتها وحروق الجلد.

وللوقاية من تلك لحروق التى تنتج عن استخدام الشوايات يجب وضع الشواية فى مكان آمن بما يكفى عن أماكن اللعب وممررات المشى وتواجد الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون أدوات الشوى طويلة بما يكفى لتعطى للطاهى مسافة آمنة من ألسنة النيران كما أنه يجب أن يقوم الطاهى دوريا بإزالة الدهون المتكونة حيث إنها من الممكن أن تشتعل.

وحذر عبد الستار من خطورة إضافة أى مواد بترولية على الفحم وعند الانتهاء من الشوى، لا تتخلص من الفحم إلا بعد التأكد من أنه برد، وقم بنقله فى حاوية معدنية بغطاء محكم الغلق بعيد عن أى شىء قابل للاحتراق، واعزل نفايات الفحم عن نفايات المنزل اليومية.

ويجب التأكد من أن الطاهى يرتدى ملابس محكمة لا يتدلى منها أى جزء حتى لا يلمس النار دون أن يدرى كما يجب لا يترك الشوى دون مراقبة طوال الوقت ولا يحاول نقل الشواية وهى ساخنة أبدا، فقد تسقط خلال نقلها أوتسقط محتوياتها.

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