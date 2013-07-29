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الحلقة (19) من "حكاية حياة": حياة تكشف حقيقة نصب هشام عليها

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الحلقة (19) من "حكاية حياة": حياة تكشف حقيقة نصب هشام عليها الحلقة (19) من "حكاية حياة": حياة تكشف حقيقة نصب هشام عليها

كتب : فاطمة النشابي منذ 43 دقيقة

في الحلقة الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حكاية حياة"، يعود علي إلى يوسف بعد أن اختطفته "حياة"، وتواجه الأخيرة الدكتور هشام بحقيقة النصب عليه من أجل استغلالها والحصول على ميراثها بالكامل، كما تكشف له حقيقة زواجه من ولاء.

يروي الدكتور هشام لحياة كيف كانت حياته في السابق، وكيف سعى كي يتزوج من رانيا زوجته الحالية، وإنه كان من أسرة فقيرة، وتطلب حياة في نهاية أحداث الحلقة من هشام، أن يستكمل وقوفه بجانبها ضد أشقائها لحين حصولها على الميراث، في مقابل حصوله على خمسة ملايين جنيه.

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