الحلقة (19) من "البيت بيت أبونا": صدمة العائلة بعد بيع الأب المنزل

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البيت بيت أبونا"، تتلقى حليمة ونعيمة صدمة كبيرة بعد أن يخبرهم جابر بأن أباهما كتب المنزل باسم عبدالوهاب ابن شقيقهما، وأن العائلة أصبحت بلا منزل.

تجتمع العائلة للتفكير في إيجاد حل للمشكلة، وتقررشراء المنزل من عبدالوهاب، لكن مشكلة الحصول على الأموال لشراء المنزل تواجههم.

ينجح جابر في الحصول على فرصة عمل، لكن ناصر يقتحم مكان عمله ويتسبب في مشكلة له.

تتطور العلاقة بين بدر ومها، حيث يصارحها برغبته في الانفصال عن أمينة والارتباط بها، وهو ما تواجهه أمه برفض شديد.