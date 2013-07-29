أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإندبندنت: 96% نسبة الشفاء من سرطان الخصية فى بريطانيا

Google+ Print
الإندبندنت: 96% نسبة الشفاء من سرطان الخصية فى بريطانيا الإندبندنت: 96% نسبة الشفاء من سرطان الخصية فى بريطانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سرطان الخصية قد تم الشفاء منه تماما تقريبا فى بريطانيا مع نجاة أغلبية الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

وأظهرت الأرقام الخاصة بجمعية أبحاث السرطان فى بريطانيا أن حوالى 96% من الرجال تم علاجهم بنجاح من هذا المرض، فى تحسن كبير عن السبعينيات التى كانت نسبة الشفاء فيها من المرض أقل من 70%.

ويرجع الجزء الأكبر من النجاح إلى العلاج الكيماوى المعتمد على البلاتنيوم، والذى وجد أنه فعال بشكل خاص فى علاج سرطان الخصية.

وأوضحت الصحيفة أن المرض هو الأكثر شيوعا بين الرجال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاما، ويتم تشخيص 2300 حالة منه فى بريطانيا كل عام.

ونقلت الصحيفة عن هاربال كومر، الرئيس التنفيذى لجمعية أبحاث السرطان فى بريطانيا، قوله إن كلمة "الشفاء" أصبحت حقيقية لبعض أنواع السرطان، إلا أنه أشار إلى ضرورة الاعتراف بأن 45 من المرضى لم يكن ممكنا علاجهم، إلى جانب حقيقة أننا فى حاجة إلى أنواع من العلاج ألطف للمرض فى المستقبل، حيث إن عقار سيسبلاتين المستخدم فى علاج هذه الحالات له آثار جانبية تتراوح بين تخدير فى أصابع اليدين والقدمين وطنين وفقدان فى السمع لكنه يظل أحد الأدوية الأكثر شيوعا فى علاج السرطان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365