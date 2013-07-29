الإندبندنت: 96% نسبة الشفاء من سرطان الخصية فى بريطانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سرطان الخصية قد تم الشفاء منه تماما تقريبا فى بريطانيا مع نجاة أغلبية الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

وأظهرت الأرقام الخاصة بجمعية أبحاث السرطان فى بريطانيا أن حوالى 96% من الرجال تم علاجهم بنجاح من هذا المرض، فى تحسن كبير عن السبعينيات التى كانت نسبة الشفاء فيها من المرض أقل من 70%.

ويرجع الجزء الأكبر من النجاح إلى العلاج الكيماوى المعتمد على البلاتنيوم، والذى وجد أنه فعال بشكل خاص فى علاج سرطان الخصية.

وأوضحت الصحيفة أن المرض هو الأكثر شيوعا بين الرجال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاما، ويتم تشخيص 2300 حالة منه فى بريطانيا كل عام.

ونقلت الصحيفة عن هاربال كومر، الرئيس التنفيذى لجمعية أبحاث السرطان فى بريطانيا، قوله إن كلمة "الشفاء" أصبحت حقيقية لبعض أنواع السرطان، إلا أنه أشار إلى ضرورة الاعتراف بأن 45 من المرضى لم يكن ممكنا علاجهم، إلى جانب حقيقة أننا فى حاجة إلى أنواع من العلاج ألطف للمرض فى المستقبل، حيث إن عقار سيسبلاتين المستخدم فى علاج هذه الحالات له آثار جانبية تتراوح بين تخدير فى أصابع اليدين والقدمين وطنين وفقدان فى السمع لكنه يظل أحد الأدوية الأكثر شيوعا فى علاج السرطان.