نصائح للمرأة الحامل أثناء الصيام

شهر رمضان يمر على المرأة الحامل بشق الأنفس، وتأمل معظمهن فى أن تنعم بصوم صحى خال من المتاعب.

وينصح الدكتور محمد حمدى، أستاذ الصحة العامة، المرأة الحامل قائلا، نبدأ باستشارة طبيبك حول صحة حملك ومدى قدرتك على الصيام، وإذا كانت تنخفض لديك معدلات السكر فى الدم أثناء الصوم ولابد من تعويضها وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، يفضل الإفطار بثلاث حبات من التمر بالإضافة إلى العصير الطازج الطبيعى، لكن احذرى من الإكثار من السكر فى العصائر والحلويات.

ويجب الاكتفاء بتناول حلويات رمضان مرة واحدة فى الأسبوع، ومن الضرورى جداً أن تحتوى وجبة الإفطار على طبق من السلطة الخضراء الغنى بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، بالإضافة إلى البروتين من مصادره المختلفة لحوم وأسماك ودجاج أو الحبوب والبقوليات.

ويضيف، على الحوامل الابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الدسمة والغنية بالدهون فهى تتسبب بعسر الهضم والتعب، وتشعرنا بالشبع والتخمة بالإضافة إلى كونها غنية بالسعرات الحرارية وتزيد من الوزن بشكل كبير، مع تناول كمية من الماء تتراوح بين 8-12 كوباً فى الفترة ما بين الإفطار والسحور.

واحرصى على تناول وجبات خفيفة ومغذية تمدك بالطاقة بين الإفطار والسحور كالمكسرات وبسكويت القمح الكامل والفواكه والخضراوات، فهى وجبات مغذية تمدك بالطاقة الكافية لجسمك دون أن تشعرك بالتعب والتخمة، وفى وجبة السحور ابتعدى عن المنبهات كالشاى والقهوة والمشروبات الغازية واستبدليها بالعصائر الطازجة والحليب والشوربات المعدة من الخضار.