تناول ثمار الخوخ بقشرته يزيل حصى المثانة

نتناول يوميا العديد من الأطعمة والفاكهة المفيدة للجسم، لكن هل ندرك أنها قد تكون ذات فوائد عظيمة ومنها الخوخ، تقول الدكتورة مروة جنينة، أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة: "إن قشور الخوخ على الرغم من رقتها ونعومة ملمسها، إلا أنها تحتوى على خصائص وعناصر غذائية يحتاجها الجسم تساعد على تنشيط المعدة والهضم.

إضافة إلى كونها مدرة للبول، وتفيد فى حالة عسر الهضم كما تساعد تلك القشور على إزالة حصى المثانة بجانب أنها تساعد تلك القشور فى صنع كريات الدم الحمراء، وتزيد من قوة الجسم، وتنفع فى حالات الإصابة بفقر الدم.

يجب الحذر عند استخدام قشور الفواكه، فهى الجزء الخارجى من الثمار مما يجعلها تتعرض إلى عوامل ملوثة كثيرة منها ما هو طبيعى مثل بيض الحشرات والأتربة، ومنها ما هو صناعى مثل المواد الكيميائية والمبيدات، لذلك عليك غسلها بعناية، واستخدام محلول ملحى فى عملية الغسيل من أجل القضاء على أى ملوثات طبيعية خارجية.

وأشير إلى أن الخوخ ملين للأمعاء والمعدة، والنوع الخشن منه قابض وهو يمنع السيلان والناضج منه جيد للمعدة، وفاتح للشهية وللحصول على فائدته يجب أكله قبل الطعام يحتوى قشر الخوخ على ألياف ناعمة، مما يجعله سهل الهضم وهو غنى جدا بالفيتامينات العديدة، خاصة فيتامين (a) الذى يتمركز فى قشرته.