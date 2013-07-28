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الزبادى ضيف خفيف غنى بالفيتامينات على مائدة الإفطار والسحور

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الزبادى ضيف خفيف غنى بالفيتامينات على مائدة الإفطار والسحور الزبادى ضيف خفيف غنى بالفيتامينات على مائدة الإفطار والسحور

شهر رمضان فى فصل الصيف يكون نهاره طويلا، وليله قصيرا، شديد الحرارة، عالى الرطوبة.

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسى ورئيس قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، لابد أن يكون لدينا ثقافة غذائية وصحية، حتى نستطيع أن نتمتع بفريضة الصيام فى هذا الشهر المبارك، وأن نتمكن من الصوم لهذا العدد الكبير من الساعات بدون عطش قدر الإمكان، مشيراً إلى أهمية الزبادى على مائدة الإفطار والسحور.

ويعد الزبادى بصفة عامة من أفضل وأحسن الأغذية التى يستحب تناولها فى وجبة الفطور والسحور لما له من فوائد غذائية وصحية كثيرة مختلفة تفيد الجسم وتمده بمعظم العناصر المطلوبة للحيوية والنشاط وذلك كما يلى:
> -يشمل الزبادى على معظم العناصر الغذائية التى يحتاجها الصائم.
> - يحتوى على نسب عالية من الماء مما يساعد على تقليل الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام.
> -يتضمن الزبادى مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن من التى يحتاجها جسم الصائم.
> -يكسب الجسم درجة عالية من المناعة ضد الميكروبات والفيروسات حيث إنه ينشط الخلايا التى تلتهم الميكروبات التى تقاوم الخلايا السرطانية.
> - يشمل الزبادى على عدة مواد فعالة لها وظيفة المضادات الحيوية ضد الميكروبات والجراثيم.
> -يحتوى الزبادى على بعض المواد التى تساعد على الوقاية من قرحة المعدة.
> -يقلل الزبادى من التأثيرات الضارة التى يسببها التدخين على جدار المعدة.
> -يساعد الزبادى بدرجة كبيرة على الإحساس بعدم العطش.

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مصر 365