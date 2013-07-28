الفجل منشط عام للجسم وفاتح للشهية ومضاد حيوى طبيعى

يحتوى الفجل على 85% من الماء، ومجموعة من المواد الغذائية والمعادن الهامة لجسم الإنسان، أشار دكتور مجدى بدران استشارى الأطفال- عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة- زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، إلى أهم هذه المعادن وهى كالتالى:

-الكبريت: الهام للجلد والشعر والغضاريف وإخراج المواد الضارة من الجسم.

> -لحديد: الهام لتزويد الخلايا بالأوكسجين والوقاية من فقر الدم، خاصة مع الفجل الأحمر.

> -اليود: الهام جداً لنمو الجسد والعقل والعضلات وصحة الشعر والجلد والأظافر والأسنان وأنتاج هرمونات الغدة الدرقية المسئولة عن عمليات التمثيل الغذائى فى الجسم وإنتاج الطاقة وحرق الدهون

> -الكالسيوم :المفيد للعظام والأسنان والعضلات.

> -الماغنسيوم: الذى يرفع كفاءة الجهاز العصبى ويساعد فى توسيع الشعب الهوائية ويمنع الجلطات.

> -البوتاسيوم: المهدئ للأعصاب والذى يساعد فى بناء البروتينات والنشويات.

> -المنجنيز: الهام لإنتاج الطاقة.

> -النحاس: الهام للنمو والعقل وإنتاج كرات الدم الحمراء والاستفادة من الأوكسجين.

أما عن الفيتامينات التى يحتوى عليها الفجل وهى:

- فيتامين (أ): فهو مفيد فى الحفاظ على البصر والمناعة المخاطية.

> - فيتامين (ب): الهام للأعصاب والاتزان وإنتاج الطاقة.

> - فيتامين (س): الرافع للمناعة ومانع السرطان.

> - حمض الفوليك: يمنع الإصابة بسرطان القولون والرئة والحوض.

أشار مجدى إلى أن الفجل غنى بالألياف مما يجعله مضاد حيوى طبيعى. تزيد من تركيز مضادات الأكسدة، تحمى من أمراض القلب، وتقلل من الالتهابات التى تحدث فى القلب والشرايين والكلى، مانعة للسرطان.

هذا بالإضافة إلى أنه فاتح للشهية، ويساعد على الهضم، ويقوى الشعر، ويساعد على إنقاص الوزن وتقليل الدهون والسعرات الحرارية، ويحافظ على صحة الأسنان والعظام، ويفيد مرضى الحساسية الصدرية، والأمراض الجلدية، والمرارة ومرضى النقرس إذ يقلل من حموضة الدم.

ينصح مجدى بتناول رأس الفجل طازجة كاملة بلا تقشير سواء الفجل الأبيض أو الأحمر، كذلك أوراق الفجل الخضراء الطازجة لأنها غنية بفيتامين (أ) (سى)، والعديد من المعادن الكالسيوم والحديد، ومادة الكلوروفيل مضاد الأكسدة القوى المنشط للخلايا.