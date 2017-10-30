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سعر الذهب اليوم الإثنين 30أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 30أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 30أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 تحديث منتصف تعاملات اليوم، من خلال متابعة “ 365” اللحظية لأخر وأحدث الذهب، ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.

نقدم لحضراتكم أسعار الذهب وذلك من خلال تحديث فورى ولحظى لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، سواء سعر الذهب فى محلات الصاغة في مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 :

السعر العالمي : 1,271.20 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
عيار 14 416 إلى 417
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008
الكيلو 713,143 إلى 715,429

 

المصدر : مصر 365

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