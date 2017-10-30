سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، والأهلي الكويتي وبنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17,62 جنيه مقابل 17,72 للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول مسجلاً 61. 17 جنيهاً للشراء مقابل 71. 17 جنيهاً للبيع.

نتابع معكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في مصر من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.62 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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