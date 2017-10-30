سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، والأهلي الكويتي وبنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17,62 جنيه مقابل 17,72 للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول مسجلاً 61. 17 جنيهاً للشراء مقابل 71. 17 جنيهاً للبيع.
نتابع معكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في مصر من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.
سعر الدولار اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك القاهرة
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5900
|17.6900
|مصرف ابو ظبي
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك البركة
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6050
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.6016
|17.7015
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6200
|17.7200
|المصرف المتحد
|17.6050
|17.7050
|البنك التجاري الدولي
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5900
|17.6900
|بنك HSBC
|17.6200
|17.7200
|بنك سايب
|17.6000
|17.7000
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads