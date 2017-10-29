سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، من خلال متابعة “مصر 365” اللحظية لأخر وأخدث أسعار الذهب، ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت أسعار الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.
سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 :
السعر العالمي : 1,273.20 دولار أمريكي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|713 إلى 715
|عيار 22
|654 إلى 656
|عيار 21
|624 إلى 626
|عيار 18
|535 إلى 537
|عيار 14
|416 إلى 417
|عيار 12
|357 إلى 358
|الاونصة
|22,179 إلى 22,250
|الجنيه الذهب
|4,992 إلى 5,008
|الكيلو
|713,143 إلى 715,429
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads