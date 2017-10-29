نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، استقر سعر الدولار في كل البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، وبنك الإستثمار اعلي سعر لشراء وبيع الدولار الأمريكي مسجلاً 17,62 جنيه للشراء، بينما جاء سعر الدولار في بنك البركة، والأهلي الكويتي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي مسجلاً 60. 17 جنيهاً للشراء مقابل 70. 17 جنيهاً للبيع.
نتابع معكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في مصر من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.
سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك القاهرة
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5900
|17.6900
|مصرف ابو ظبي
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك البركة
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6050
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5993
|17.6991
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.6000
|17.7000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.6100
|17.7100
|البنك التجاري الدولي
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5900
|17.6900
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6000
|17.7000
المصدر : مصر 365
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