أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

نقدم لحضراتكم اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، استقر سعر الدولار في كل البنوك العاملة في وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، وبنك الإستثمار اعلي سعر لشراء وبيع الدولار الأمريكي مسجلاً 17,62 جنيه للشراء، بينما جاء سعر الدولار في بنك البركة، والأهلي الكويتي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي مسجلاً  60. 17 جنيهاً للشراء مقابل 70. 17 جنيهاً للبيع.

نتابع معكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في مصر من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.

 سعر الدولار اليوم الأحد 29  أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.62
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.5900 17.6900
مصرف ابو ظبي 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك البركة 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6050 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5993 17.6991
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.6000 17.7000
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.6100 17.7100
البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6100 17.7100
البنك الأهلي اليوناني 17.5900 17.6900
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6000 17.7000

 

 

المصدر : مصر 365

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

ستاد مصر - محللي ستاد مصر يهنئون الزمالك بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد

ستاد مصر - محللي ستاد مصر يهنئون الزمالك بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد