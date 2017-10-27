الأهلي يختتم استعداداته للوداد بركلات الترجيح

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وشارك في المران جميع اللاعبين، حيث اكتفى حسام البدري، المدير الفني بأداء اللاعبين لتدريبات خفيفة، استعدادا للمباراة.

واختتم لاعبو النادي الأهلي، مرانهم بالتدرب على ركلات الجزاء، استعدادا لمباراة الوداد المغربي.

وسيرتدي النادي الأهلي، زيه التقليدي الأساسي (قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أحمر) في مباراة الوداد المغربي.

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ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي على ستاد برج العرب في السابعة مساء غدا السبت، ضمن ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعدما فاز على النجم الساحلي التونسي بسداسية مقابل هدفين على برج العرب، كما تأهل الوداد المغربي بعدما نجح في الفوز على اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف، ليضرب موعدًا فى نهائي البطولة أمام الأهلي.

ويعد هذا اللقاء هو السابع في تاريخ مواجهات الفريقين والثالث لهم خلال هذه البطولة، حيث يتطلع كل منهم في الإقتراب خطوه نحو التتويج باللقب عندما يلتقوا غدًا في ذهاب نهائي دوري الأبطال.