إصابة شخصين في انهيار عقار مهجور غربي الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب شخصان، مساء اليوم الجمعة، في انهيار عقار مهجور وخالي من السكان في شارع المشهور من شارع النيل كرموز بنطاق حي غرب الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، إن المصابين من المارة كبار السن، ونقل أحدهما إلى مستشفى الجمهورية، فيما أسعف الآخر بمستشفى الأميري الجامعي.

وفي السياق، أوضح المحافظ أنه فور سقوط العقار رُفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة للتعامل الفوري مع الحادث، إذ كثف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، وكذا كثف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية في المنطقة المحيطة بالعقار.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار إزالة، وانهار بالكامل، بينما وضعت حواجز أمنية بمحيطه للحفاظ على سلامة المواطنين، لحين البدء في رفع مخلفات الانهيار.

وشدد المحافظ على رئيس حي غرب وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار على الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحًا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في الحادث للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسؤولياته.​