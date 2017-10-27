الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها
الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها
09:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
تعبيرية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أمر المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة مركز بنها، بحبس 5 سيدات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهن بتشويه وجه وحرق أجساد 3 سيدات، برشهن بـ "مياه نار"، خلال مشاجرة بين عائلتين في قرية ميت الحوفيين التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية.
تلقى المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا بالمشاجرة ووجود مصابين، فتم إخطار مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي.
انتقل العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، إلى موقع المشاجرة، حيث تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول: "م. ع" 61 سنة - ربة منزل، وزوجة نجلها "ن. ع" 27 سنة - ربة منزل، و"ع. م" - ربة منزل، مصابات بحروق إثر إلقاء مياه نار عليهن من قبل طرف ثاني: "أ. خ" ربة منزل، وزوجة نجلها "س"، وبناتها.
تبين أن المشاجرة سببها تحرش شاب من العائلة الأولى بزوجة نجل الأولى من الطرف الثاني، ما نشبت إثره مشاجرة تمكن الأهالى من فضها، إلا أن أفراد الطرف الثاني تجمعن وتوجهن إلى منزل الطرف الأول، واعتدوا على المصابات، اللاتي نقلن إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهمات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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