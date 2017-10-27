بكري: لازم تحموا الشرطة يا مصريين (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الجمعة، إن مصر لن تترك ثأرها، والشهداء الذين راحت أرواحهم الأسبوع الماضي بحادث الواحات الإرهابي، لن تذهب دمائهم سُدى، مشدّدًا على أنه لا تراجع حتى اقتلاع جذور الإرهاب.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «دورنا إننا نساند الجيش والشرطة، إننا لازم نبقى عنصر فاعل ومانقعدش نتفرج يا جماعة، وندافع عن الدولة ومؤسساتها».

تابع: «لازم نرد على المنظمات المتآمرة ضد مصر، وتوضيح الصورة للعالم، اللحظة لحظتكم يا مصريين، الشرطة دي شرطتكم وبتحميكم وأنتوا لازم تحموها، واللي يشوف حاجة تلفت انتباهه يبلغ الشرطة، لازم نتكاتف».

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واصل: «نحن أسقطنا الإخوان بالفكر والتحرك الجمعي، دي بلدنا يا مصريين، وأنتوا فاهمين كويس أوي، بلدنا تحتاج لوقفة وطنية، وسيبكم من الأصوات النشاز».

يُشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.