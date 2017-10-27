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هاري كين يسابق الزمن للحاق بموقعة مانشستر يونايتد

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هاري كين يسابق الزمن للحاق بموقعة مانشستر يونايتد هاري كين يسابق الزمن للحاق بموقعة مانشستر يونايتد

التحرير

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يسابق الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، الزمن للتعافي من إصابته، من أجل المشاركة في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد غدًا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وألمح مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، إلى أنه لا يتوقع غياب نجم هجومه لفترة طويلة بسبب إصابة في فخذه، ألمت به خلال الانتصار على ليفربول (4-1) في الجولة الماضية.

في المقابل أكدت صحيفة "اندبندنت" على موقعها الإلكتروني، أن الأخبار التي تناقلتها الصحف الإنجليزية في صفحاتها الداخلية اليوم الجمعة، تشير إلى عكس ذلك.

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ومن المتوقع أن يعلن بوكتينيو موقف كين من المشاركة أمام الشياطين الحمر اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء تدريبات الفريق، علما بأنه صرح بعد خسارة فريقه غير المتوقعة أمام وست هام (3-2)، مساء الأربعاء في كأس الرابطة، أنه سيرى ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة بهذا الشأن.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي قد يبدأ مباراة مان يونايتد كأساسي، في وقت تحوم فيه الشكوك أيضا حول مشاركة كين أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في دوري الأبطال الأوروبي. 

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التحرير

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