أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

افتتاح ملتقى توظيف الشباب بأسوان غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح ملتقى توظيف الشباب بأسوان غدًا

07:17 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

افتتاح ملتقى توظيف الشباب بأسوان غدًا

محافظة أسوان

أسوان - إيهاب عمران: 

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، غدًا السبت، ملتقى توظيف للشباب، تحت شعار "مبادرة وظيفتي أسوان 2017 تأهيل - تدريب - توظيف"، والذي يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل للذكور والإناث، في مصانع وشركات بمنطقة العاشر من رمضان والمحافظة، بمرتبات تتراوح ما بين 1300 إلى 9000 جنيه.

وقال محافظ أسوان إن الملتقى ينتظر مشاركة 24 شركة قطاع خاص من المحافظة وخارجها وذلك في مجال الصناعات التحويلية وإنتاج الملابس والتسويق والتوكيلات التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الأمن والحراسة.

وأكد أن فكرة الملتقى ترتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها على الشباب طبقًا لمؤهلاتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، إلى جانب رغباتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بدراسة موقف كل شاب أو فتاة ومدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف ثم تقوم باستدعائهم في حالة الموافقة على تشغيلهم.

ولفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ستقوم كل 6 أشهر بتنظيم ملتقى للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية.

وكلف المحافظ مديري القوى وتشغيل الشباب بتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف، يراعى التغلب على المصاعب والملاحظات التي ظهرت في ملتقيات التوظيف التي تم تنظيمها من قبل سواء داخل أو خارج المحافظة للاستفادة من الدروس السابقة ولتحقيق أهدافه المرجوة.

محافظ أسوان

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة أسوان تبدأ استقبال الطلاب الوافدين من الدول العربية

    أخبار

  • ضبط موظف بأسوان أنشأ صفحة تواصل للتحريض ضد مؤسسات الدولة

    أخبار

  • العثور على جثة مزارع ملقاة على الطريق الزراعي في أسوان

    أخبار

  • ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

    أخبار

إعلان

aa6cd7ecc5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"