افتتاح ملتقى توظيف الشباب بأسوان غدًا

أسوان - إيهاب عمران:

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، غدًا السبت، ملتقى توظيف للشباب، تحت شعار "مبادرة وظيفتي أسوان 2017 تأهيل - تدريب - توظيف"، والذي يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل للذكور والإناث، في مصانع وشركات بمنطقة العاشر من رمضان والمحافظة، بمرتبات تتراوح ما بين 1300 إلى 9000 جنيه.

وقال محافظ أسوان إن الملتقى ينتظر مشاركة 24 شركة قطاع خاص من المحافظة وخارجها وذلك في مجال الصناعات التحويلية وإنتاج الملابس والتسويق والتوكيلات التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الأمن والحراسة.

وأكد أن فكرة الملتقى ترتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها على الشباب طبقًا لمؤهلاتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، إلى جانب رغباتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بدراسة موقف كل شاب أو فتاة ومدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف ثم تقوم باستدعائهم في حالة الموافقة على تشغيلهم.

ولفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ستقوم كل 6 أشهر بتنظيم ملتقى للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية.

وكلف المحافظ مديري القوى وتشغيل الشباب بتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف، يراعى التغلب على المصاعب والملاحظات التي ظهرت في ملتقيات التوظيف التي تم تنظيمها من قبل سواء داخل أو خارج المحافظة للاستفادة من الدروس السابقة ولتحقيق أهدافه المرجوة.