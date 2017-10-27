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رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار

06:24 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار

رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل

بروكسل - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل لإجراء محادثات بين مدريد وبرشلونة عقب تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال.

وقال ميشيل على تويتر " يمكن حل الأزمة السياسية عبر الحوار فقط".

وأضاف "ندعو الى حل سلمي مع احترام النظام الوطني والدولي".

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