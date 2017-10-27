رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار
رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار
06:24 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل
بروكسل - (د ب أ)
دعا رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل لإجراء محادثات بين مدريد وبرشلونة عقب تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال.
وقال ميشيل على تويتر " يمكن حل الأزمة السياسية عبر الحوار فقط".
وأضاف "ندعو الى حل سلمي مع احترام النظام الوطني والدولي".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء الإسباني: تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال غير قانوني
-
رئيس إقليم كتالونيا: الممثلون السياسيون إمتثلوا لتفويض الشعب بإعلان
-
الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعًا استثنائيًا لبحث أزمة كتالونيا
-
مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا
إعلان
إعلان