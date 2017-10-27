"أوقاف دمياط": منعنا داعية سلفي من الخطابة تطبيقًا للوائح الوزارة

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إن قرار منع إمام "مسجد التوحيد" في قرية الشعراء جاء بناءً على تعليمات الوزارة بعدم السماح لأي خطيب غير حاصل على تصريح بالخطابة بالصعود إلى المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وأكد سلامة، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أنه أحال الواقعة إلى التحقيق فور علمه بها، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم خطيب آخر لإقامة الشعائر، نافيًا أن يكون هناك أي محاولة لتصيد الأخطاء كما زعم عدد من أهالي القرية.

وأوضح سلامة أن الداعية السلفي إبراهيم بحبح الذي حاول إلقاء خطبة الجمعة غير منتسب للأوقاف ولا يحق له مخالفة اللوائح الخاصة بالوزارة والتي تنص على منع أي إمام من اعتلاء المنبر دون أن يحمل تصريحًا بذلك.