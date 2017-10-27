أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أوقاف دمياط": منعنا داعية سلفي من الخطابة تطبيقًا للوائح الوزارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أوقاف دمياط": منعنا داعية سلفي من الخطابة تطبيقًا للوائح الوزارة

06:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إن قرار منع إمام "مسجد التوحيد" في قرية الشعراء جاء بناءً على تعليمات الوزارة بعدم السماح لأي خطيب غير حاصل على تصريح بالخطابة بالصعود إلى المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وأكد سلامة، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أنه أحال الواقعة إلى التحقيق فور علمه بها، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم خطيب آخر لإقامة الشعائر، نافيًا أن يكون هناك أي محاولة لتصيد الأخطاء كما زعم عدد من أهالي القرية.

وأوضح سلامة أن الداعية السلفي إبراهيم بحبح الذي حاول إلقاء خطبة الجمعة غير منتسب للأوقاف ولا يحق له مخالفة اللوائح الخاصة بالوزارة والتي تنص على منع أي إمام من اعتلاء المنبر دون أن يحمل تصريحًا بذلك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - افتتاح المرحلة الأولى من ترميمات مسجد الدسوقي بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير

    أخبار

  • حبس أفراد تشكيل عصابي لتهريب البضائع بميناء دمياط

    أخبار

  • بالصور.. "كافيه" داخل مسجد بالشرقية.. و"الآثار": مؤجر من "الأوقاف"

    أخبار

إعلان

8abb498328.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"