الاتحاد يفلت من الهزيمة الرابعة بهدف قاتل أمام الداخلية

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انتهت أحداث شوط المباراة الثاني واللقاء، الذي جمع بين فريقي الاتحاد السكندري والداخلية، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري المصري الممتاز.

ودخل الاتحاد المباراة بجهاز فني جديد، بقيادة الفرنسي جون ميشيل كافالي بعدما أٌقال مدربه السابق هاني رمزي، ونجح فى إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ25 عن طريق اللاعب مانتشو ليتقدم الفريق السكندري، وبعد مرور 3 دقائق نجح اللاعب عبد العزيز الشاعر فى تعديل النتيجة فى الدقيقة الـ29، قبل أن يهدر فريق الداخليه فرصة مضاعفة النتيجة بعدما أضاع اللاعب محمد جمال ركلة جزاء تصدى لها الهاني سليمان في الدقيقية الـ35 من عمر اللقاء.

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وقبل انتهاء الشوط الأول بأربع دقائق عاد اللاعب عبد العزيز الشاعر وأحرز الهدف الثاني لفريق الداخلية فى الدقيقة الـ40 من عمر المباراة.



وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بأربع دقائق، أحرز محمود بازوكا هدف التعادل لزعيم الثغر من ضربة رأسية، لتصبح النتيجة (2-2).



وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا بالأهداف المسجلة على الداخلية صاحب المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

