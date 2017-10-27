بالخرائط.. الإسكان تعلن طرح 1637 قطعة أرض جديدة في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة، طرح 1637 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزا في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك كمرحلة تكميلية من المرحلة التى تم طرحها في الفترة من 6 أغسطس وحتى 29 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه هناك 230 قطعة أرض بمساحة تصل إلى 600 متر في المنطقة التي تتوسط مشروعي "مصر الجديدة" و"ماونت فيو"، وفي منطقة الحي السادس بمحور محمد بن زايد 690 قطعة أرض، وفي الحي الثامن سيتم طرح 712 قطعة أرض بمساحات تصل إلى 700 متر.

ومن المقرر أن يتقدم للمرحلة التكميلية كل من تنطبق عليه الشروط ولم يسحب مقدم الحجز، لافتة إلى أنه سيسمح له التقدم بالحجز في القرعة المقبلة، ويمكن فتح حساب خاص تحت مسمى الحساب المميز لحجز أراضي القرعة، بفروع بنك الإسكان والتعمير.