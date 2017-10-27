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للمرة الأولى.. جراحة لتثبيت فقرات بمستشفى السويس العام (صور)

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مصراوي Masrawy

للمرة الأولى.. جراحة لتثبيت فقرات بمستشفى السويس العام (صور)

04:37 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

أجرى فريق قسم الجراحة، اليوم الجمعة، بمستشفى السويس العام عملية جراحية لتثبيت فقرات مريض وصل قبل 4 أيام يعاني من كسور بفقرات الظهر.

وقال الدكتور محمد سعد غزال، إن الحالات المرضية الخطرة التي كانت تستدعي إجراء عمليات مماثلة، كان يتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية خارج السويس، أو بالمستشفيات الخاصة في حالة العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور محمد غزال، في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن المريض "أ. ج" 29 عامًا، وكان يعاني من كسر بالفقرات الصدرية، والقطنية، وعقب استكمال الإجراءات وإصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، أجريت له العملية، مجانًا دون تحمله أية نفقات.

وأشاد مدير الصحة في السويس، بجهود الدكتور عبدالعظيم سيد، استشاري الجراحة والأطباء المشاركين في العملية وهم الدكتور محمد مجدي، والدكتور محمد ناجي، والدكتور عبدالرحمن عباس، والدكتور مجدي وليام أخصائي التخدير.

وقال إن المريض تماثل للشفاء بعد إجراء الجراحة، وبدأ في التحرك تحت رعاية طبية كاملة، وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته.

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