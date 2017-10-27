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راخوي: سيادة القانون ستعود في كتالونيا الانفصالية

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مصراوي Masrawy

راخوي: سيادة القانون ستعود في كتالونيا الانفصالية

04:32 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

راخوي: سيادة القانون ستعود في كتالونيا الانفصالية

رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي

مدريد - (د ب أ):
قال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في تغريدة إن سيادة القانون ستعود إلى منطقة كتالونيا الانفصالية.

وكتب راخوي: "ادعو إلى الهدوء لكل الأسبان. ستعيد سيادة القانون الشرعية في كتالونيا".

ونشرت الرسالة بعدما صوت برلمان كتالونيا لصالح قرار بشأن الانفصال.

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