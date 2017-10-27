راخوي: سيادة القانون ستعود في كتالونيا الانفصالية

مدريد - (د ب أ):

قال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في تغريدة إن سيادة القانون ستعود إلى منطقة كتالونيا الانفصالية.

وكتب راخوي: "ادعو إلى الهدوء لكل الأسبان. ستعيد سيادة القانون الشرعية في كتالونيا".

ونشرت الرسالة بعدما صوت برلمان كتالونيا لصالح قرار بشأن الانفصال.