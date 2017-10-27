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"الري" تتفق مع مزارعين بالفيوم لتطبيق منظومتها الجديدة في ترشيد استهلاك المياه

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مصراوي Masrawy

"الري" تتفق مع مزارعين بالفيوم لتطبيق منظومتها الجديدة في ترشيد استهلاك المياه

04:44 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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​المتحدث العسكري: ضبط 43 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية

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​المتحدث العسكري: ضبط 43 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة

كتب- أحمد مسعد:

وقعت وزارة الموارد المائية والري، أمس الخميس، بروتوكولًا مع عدد من المزارعين لتطبيق نظام الري الحديث في محافظة الفيوم، ضمن خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك من المياه وتوفرها لكافة الأراضي الزراعية.

جاء التوقيع بمقر وزارة الموارد المائية والري بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وقيادات الوزارة.

وقع البرتوكول، المهندس مدحت أبو النجا رئيس قطاع تطوير الري، مع الحاج أحمد محمود ممثلًا عن 12 مزارع يمتلكون قطع أراضى تبلغ مساحتها ٦٥ فدانًا، والمواطنين حبيب اسكندر والدكتور عماد إسكندر اللذين يمتلكان نحو ١١٥ فدان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الري، أن النظام الجديد تقوم من خلاله الوزارة تطبيق آليات الري الحديث في قطعة أرض تبدأ من مساحة ١١٥ إلى ٢٠٠ فدان على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف ويتم تقسيطها على المزارعين بدون فوائد على 20 عاما وبأقل قسط ممكن حتى لا تمثل عبئا على المزارعين.

وأضاف البيان أن المزارعين أشادوا بالتجربة وأكدوا استعدادهم التام دائما للاستفادة من العلم لتطوير عملهم لتأمين مستقبل أبنائهم.

يذكر أن وزارة الري أعلنت بدء إطلاق التجربة في 24 أكتوبر من الشهر الجارى في محافظة الفيوم، وفي حالة نجاح تلك التجربة سوف يتم تعميمها في باقي المحافظات.

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