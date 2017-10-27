"الغبار" يتسبب في دوي صافرات الإنذار بالصالة الموسمية في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

تسبب "الغبار"، اليوم الجمعة، في دوي صافرت إنذار الطوارئ بأجهزة التكييف في الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة "مصر للطيران"، ما أثار قلق الركاب المتواجدين داخل الصالة.

وصرحت مصادر بالمطار، بأن موجة من الغيوم والأتربة تراكمت على أجهزة التكييف أعلى سقف الصالة الموسمية بالمطار مما تسبب في انطلاق أصوات أجهزة الإنذار، مضيفًا أنه تم التعرف على سبب الإنذار إلى تمت السيطرة عليه، وعادت الحركة إلى ما كانت عليه.

وأوضحت المصادر، أن انطلاق أصوات أجهزة الإنذار مع مرور موجة من الأتربة والغيوم يدل على مدى التطور والتحديث الذي تم في أجهزة الإنذار، حيث تم تغيير الأجهزة الخاصة بها بالكامل ضمن منظومة التطوير التي تقوم بها وزارة الطيران لتطوير الخدمة المقدمة للركاب.