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مصرع شخصين صدمهما ميكروباص في القليوبية

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مصراوي Masrawy

مصرع شخصين صدمهما ميكروباص في القليوبية

04:18 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مصرع شخصين صدمهما ميكروباص في القليوبية

مصرع شخصين صدمهما ميكروباص

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخصان مصرعهما، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسب السرعة الجنونية، على طريق بيجام بشبرا الخيمة، ونقل المتوفين إلى مسشتفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم أمام نقطة شرطة المصانع بطريق بيجام بشبرا الخيمة.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة جنوبية، بشخصين فأدى إلى مصرعهما في الحال، وتم نقلهما للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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