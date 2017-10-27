"الأعلى للإعلام" يوضح تفاصيل التحقيق مع أحمد موسى

كتبت- عايدة رضوان:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة صدى البلد، خضع للجلسة الأولى من التحقيق على خلفية إذاعته تسجيلًا صوتياً غير موثق، السبت الماضي، يتحدث فيه شخص - زعم أنه ضابط - من حادث الواحات الإرهابي.

وأضاف أحمد، في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر أن يستمر التحقيق لمدة 3 أسابيع، على أن يتم إعلان نتيجة التحقيق عقب ذلك، مؤكدًا أنه لن يتم إيقاف "موسى" حتى انتهاء التحقيق.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلامي أحمد موسى يمثل للتحقيق أمام لجنة مكونة من اثنين من كبار المستشارين، متابعا أنه "نظرًا لتغيب أحد المستشارين لم تكتمل الجلسة الأولى من التحقيق أمس، ولسه ما دخلناش في تفاصيل التحقيق".

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أحمد موسى لم يضف جديدًا في التحقيق الذي أجري أمس، مضيفًا أنه اعتذر مرة أخرى عن إذاعة التسجيل، مؤكدًا أنه دس له.

وكان نزاع على الاختصاصات قد وقع بين المجلس الاعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين، بعد أن أصدرت النقابة قرارًا بإيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، فيما رفض المجلس الأعلى للإعلام، إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل، مؤكدًا أن موسى سوف يمثل للتحقيق وبناءً عليه سوف يتم إقرار إيقافه من عدمه.