مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر تصادم دراجتين بخاريتين، اليوم الجمعة، على طريق "صهرجت الكبرى - ميت أبو خالد"، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز ميت غمر، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول كلًا من "محمد. م. ز" 19 عامًا، عامل جثة هامدة، و"خالد. ز. م" 17 عامًا، طالب مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، و"أحمد. ع. ف" 18 عامًا، طالب، مصابًا بجروح قطعية بالوجه واشتباه مابعد الارتجاج، و"وليد. أ. ف" 19 عامًا، طالب، مصابًا باشتباه كسر بأصابع اليد اليمنى، و"السيد. خ. ا" 17 عامًا، طالب، مصابًا بكسر بالساق اليمنى، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجميعهم يقيمون دائرة المركز إثر وقوع حادث تصادم.

وانتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال عم المتوفى، قرر بأنه حال استقلال نجل شقيقة والمصابين دراجتين ناريتين، وسيرهم على الطريق اختل توازنهم ما أدى إلى تصادمهم وسقوطهم على الأرض وحدوث مابهم من إصابات ووفاة الأول.

جري تحرير المحضر رقم 20242/2017 جنح المركز، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.