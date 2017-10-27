التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية
التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية
04:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
إطلاق صاروخ باليستي
القاهرة - (مصراوي):
أعلن التحالف العربي عن إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي السعودية، موضحًا أنه نجم عن سقوط الصاروخ خسائر طفيفة في الممتلكات وإصابة شخص واحد.
وأكد التحالف ان العمل العدائي من قبل المتمردين هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الجهات الإقليمية، لافتًا إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
منظمة: معتقلون يباشرون اضرابا عن الطعام في سجن في عدن
-
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين
-
طائرة بدون طيار تقتل سبعة يشتبه بانتمائهم للقاعدة في اليمن
-
الفرنسية: ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن
إعلان
إعلان