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التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي

04:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية

إطلاق صاروخ باليستي

القاهرة - (مصراوي):
أعلن ​التحالف العربي​ عن إطلاق ​صاروخ باليستي​ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي ​السعودية​، موضحًا أنه نجم عن سقوط الصاروخ خسائر طفيفة في الممتلكات وإصابة شخص واحد.
وأكد التحالف ان العمل العدائي من قبل المتمردين هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الجهات الإقليمية، لافتًا إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

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مصراوي Masrawy

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