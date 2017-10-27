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القبض على تشكيلين عصابين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيلين عصابين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

03:53 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القبض على تشكيلين عصابين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت قوة من مباحث المخدرات بالقليوبية، القبض على تشكيلين عصابين، اليوم الجمعة، للاتجار في المخدرات بالخانكة، يضمان 5 عاطلين، تم ضبطهما وبحيازتهما كميات من المخدرات، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكتب المخدرات تفيد بقيام تشكيلين عصابين بالاتجار في المخدرات، تم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهمين، حيث تبين أن التشكيل الأول يضم "نور. ف" وشهرته "نور الزلعي" 43 عامًا، عاطل، و"بدوي. ن" 29 عامًا، عاطل، وباستهدافهما أمكن ضبطهما اثناء استقلالهما دراجة نارية وبحيازتهما كمية من الحشيش، ومبلغ مالي 97930 جنيهًا بقصد الاتجار.

وتبين أن التشكيل الثاني يضم كلًا من "عماد. ي" 38 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، و"إبراهيم. أ" 37 عامًا، عاطل، متهم في قضيتي سرقة ومخدرات، و"خالد. م" 49 عامًا، وفي أحد الأكمنة تم ضبطهما أثناء استقلالهم السيارة رقم ص ه 8943 قيادة الأول، وبحيازتهم 250 جرام هيروين ومبلغ مالي.

كما تم ضبط "محمود. ا" 24 عامًا، عاطل، إثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرامًا، ومبلغ مالي 740 جنيهًا ومطواة بقصد الاتجار وتم التحفظ على كميات المخدرات وتولت النيابة التحقيق.

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