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«هيونداي» تعتمد على محركات ذكية في موديلاتها الجديدة

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«هيونداي» تعتمد على محركات ذكية في موديلاتها الجديدة «هيونداي» تعتمد على محركات ذكية في موديلاتها الجديدة

التحرير

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية العملاقة، على تطوير نموذج جديد لمحركاتها يعتمد على نظام ذكي، بما يضمن أفضل قدرة على المستوى الفني للسيارات.

وبحسب موقع "كار آند درايفر"، فإن الشركة الكورية ستعتمد على المحرك الذكي الجديد، ضمن خطتها التطويرية التي تستهدف العديد من إصدارات "هيونداي" و"جينيسيس" و"كيا".

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وتشمل الخطة التطويرية الاعتماد بشكل رئيسي عل الأنظمة الذكية في إدارة المحرك وتشغيل وظائف السيارة بشكل متكامل، وهو ما يعد بداية لتطوير كافة الإصدارات التي تعرضها "هيونداي" في الأسواق العالمية.

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