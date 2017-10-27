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غدا انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

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غدا انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28 غدا انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة ليشمل باق الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط تكون غربية، والرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 20 28
وسط الدلتا 20 28
الإسكندرية 17 26
بلطيم 17 27
مطروح 17 26
السلوم 15 25
سيوة 12 25
بورسعيد 21 27
دمياط 21 27
العريش 18 30
رفح 17 29
الإسماعيلية 17 30
السويس 17 30
رأس سدر 17 29
نخل 12 25
نويبع 20 28
طابا 17 27
كاترين 11 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 20 30
مرسى علم 21 30
الفيوم 17 28
بني سويف 17 28
المنيا 16 28
أسيوط 16 28
سوهاج 17 30
قنا 17 32
الأقصر 16 32
أسوان 19 33
أبو سمبل 20 30
الوادي الجديد 14 31
شلاتين 22 31
أبو رماد 23 20
رأس حدربة 24 29
حلايب 24 29
 

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