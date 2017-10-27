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هل تستطيع القطط السباحة؟

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مصراوي Masrawy

هل تستطيع القطط السباحة؟

03:54 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

هل تستطيع القطط السباحة؟

هل تستطيع القطط السباحة؟

كتب- أحمد عصام روّاي:

بحسب الدراسة المنشورة على موقع "ساينتيفيك أميريكان" فإنه على الرغم من كره القطط للماء إلا أنه لا يوجد إلا طريقة واحدة لمعرفة قدرتها على السباحة من عدمها، ألا وهي التجربة.

تبدأ التجربة عن طريق الفرضية الآمنة، ألا وهي أن القطط لا تستطيع السباحة، وتقوم التجربة على مشاهدة طريقة تصرف العديد من القطط في حالة وضعها وسط المياه سواء كانت ضحلة أو عميقة.

ستجد أنه على الرغم من ملامح القطة غير المرتاحة، إلا أن تلك الملامح ستتغير بعد فترة لتكتسي بالجدية بينما تبدأ أقدامها بالحركة حتى تتمكن من الوصول لأقرب بر بكل هدوء.

وتأتي هذه التجربة لكي تثبت خطأ الفرضية السابقة، وبهذا تكون النتيجة إلى أن غالبية القطط يمكنها السباحة، حتى وإن كانت تكره المياه.

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مصراوي Masrawy

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