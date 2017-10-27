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خاص..عماد سليمان: من الصعب التفريط في عبد الله الشحات

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خاص..عماد سليمان: من الصعب التفريط في عبد الله الشحات خاص..عماد سليمان: من الصعب التفريط في عبد الله الشحات

التحرير

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ملخص

كتب-كريم قماح

أكد عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة، أن مباراة طنطا هى البداية لعودة الفريق الفيومى إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار والقدرة على المنافسة من جديد.

وقال سليمان خلال تصريحات خاصة إن فريقه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، قادرين على إحداث الفارق فى أى وقت، والعودة للمنافسة وسوف نقوم بتدعيم الفريق بعناصر جيدة خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة الإفريقية.

وأضاف المدير الفني للمقاصة أن فريقه يعانى من بعض الأخطاء، التى سوف يتم معالجتها خلال الفترة المقبلة، وأنه سعيد بمستوى بعض اللاعبين، خصوصا عبد الله الشحات الذى قدم أداء رائعا خلال مباراة طنطا.

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وعن رحيل عبد الله الشحات عن صفوف الفريق، شدد سليمان على أن قرار رحيل اللاعب ليس قراره وحده، وسوف يتم مناقشة الوضع مع الشحات ومجلس الإدارة، مؤكدا أن اللاعب من العناصر الأساسية للفريق، وسوف يكون من الصعب الاستغناء عنه بسهولة، ولكنه لن يكون عائقا أمام مستقبل أى عنصر بالفريق.

جدير بالذكر أن المقاصة تعادل أمس أمام طنطا فى مباراة نارية بثلاثة أهداف لكل فريق.

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