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القبض على 3 في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

03:25 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القبض على 3 في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالقليوبية، وبالاشتراك مع مديرية التموين، حملة تموينية متنوعة، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمصانع غير المرخصة، واستهدفت الحملة مدينة قليوب.

وأسفرت الحملة عن ضبط "علاء. ص" 45 عامًا، صاحب مصنع بقسماط بقليوب، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، و"أحمد. ع" 29 عامًا، المسؤول عن مطعم شهير بشارع العاشر من رمضان دائرة مركز قليوب، لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وألقي القبض على "أسامة. م" 47 عامًا، المسؤول عن منفذ بيع مجمدات بقليوب، لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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