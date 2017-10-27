إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب شخصين، في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية على الطريق الحر بالقرب من طريق الزقازيق، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، إخطارًا من العميد نبيل عدلي، وكيل مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين نقل ودراجه نارية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع على الطريق الحر أمام طريق الزقازيق، أسفر عن إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.