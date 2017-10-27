بالصور - محافظ بورسعيد يستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين
بالصور - محافظ بورسعيد يستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين
03:06 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة، في مسجد التوحيد، يرافقه المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين عقب خروجه من المسجد، مستمعًا لعدد من المقترحات والشكاوى التي وجه الأجهزة المعنية بحلها فورًا.
وأضاف محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمتهم من خلال تقديم أفضل خدمة لهم مع العمل على تطويرها باستمرار، مشيرًا إلى أن المواطن البورسعيدي يلمس تحسنًا ملحوظًا خاصة في ملفات النظافة والإشغالات وتطوير الشاطئ والحدائق.
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