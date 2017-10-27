بالصور - "لا للموت البطيء".. في وقفة لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم عدد من سكان الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، وقفة احتجاجية، اليوم عقب صلاة الجمعة، على كوبري قناة الاتصال الجاري الانتهاء منه، احتجاجًا على ما وصفوه بشبه انعدام تام في الخدمات بالحي، وتجاهل المسؤولين لهم.

ورفع المشاركون بالوقفة، لافتات ورقية كتب عليها عبارات: "وعود محافظ بورسعيد كاذبة"، "سكان الحي الإماراتي بلا مواصلات"، و"استغاثة لرئيس الجمهورية"، و"لن نتنازل عن حقوقنا"، و"لا يوجد خدمات نهائيًا"، و"لا للموت البطئ"، و"أين نواب بورسعيد؟".

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع عدد من شباب الحي لمناقشة مشكلاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم، قال خلاله إن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشاكل سكان الحي الإماراتي، ووجه بضرورة انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة، على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية، ومعلنًا تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدراتها من الشباب القاطن بالمنطقة بجانب تخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة سيتم تجهيزها بتمويل من المحافظة، بالإضافة إلى توفير الخبز يوميًا من خلال منافذ للبيع لحين الإنتهاء من إجراءات إنشاء المخبز.

كما وجه محافظ بورسعيد، مدير عام الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي أثناء توجههم لمنازلهم خارج كردون المدينة عبر المنفذ الجمركي، والاكتفاء بتفتيش الأتوبيسات فقط، وتخصيص حارة العسكريين بالمنفذ الجمركي لأبناء الحي الإماراتي.