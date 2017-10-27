أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - "لا للموت البطيء".. في وقفة لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - "لا للموت البطيء".. في وقفة لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

03:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    7c9dcdae7d.jpg

  • عرض 5 صورة

    7610731eb9.jpg

  • عرض 5 صورة

    7457af2603.jpg

  • عرض 5 صورة

    cf1367c42c.jpg

  • عرض 5 صورة

    9f42b61884.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - محافظ بورسعيد يستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين

الألبوم التالى

بالصور - محافظ بورسعيد يستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم عدد من سكان الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، وقفة احتجاجية، اليوم عقب صلاة الجمعة، على كوبري قناة الاتصال الجاري الانتهاء منه، احتجاجًا على ما وصفوه بشبه انعدام تام في الخدمات بالحي، وتجاهل المسؤولين لهم.

ورفع المشاركون بالوقفة، لافتات ورقية كتب عليها عبارات: "وعود محافظ بورسعيد كاذبة"، "سكان الحي الإماراتي بلا مواصلات"، و"استغاثة لرئيس الجمهورية"، و"لن نتنازل عن حقوقنا"، و"لا يوجد خدمات نهائيًا"، و"لا للموت البطئ"، و"أين نواب بورسعيد؟".

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع عدد من شباب الحي لمناقشة مشكلاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم، قال خلاله إن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشاكل سكان الحي الإماراتي، ووجه بضرورة انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة، على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية، ومعلنًا تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدراتها من الشباب القاطن بالمنطقة بجانب تخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة سيتم تجهيزها بتمويل من المحافظة، بالإضافة إلى توفير الخبز يوميًا من خلال منافذ للبيع لحين الإنتهاء من إجراءات إنشاء المخبز.

كما وجه محافظ بورسعيد، مدير عام الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي أثناء توجههم لمنازلهم خارج كردون المدينة عبر المنفذ الجمركي، والاكتفاء بتفتيش الأتوبيسات فقط، وتخصيص حارة العسكريين بالمنفذ الجمركي لأبناء الحي الإماراتي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ (صور)

    أخبار

  • بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. وفد موانئ دبي يتفقد ميناء غرب بورسعيد

    أخبار

  • بالصور - وقفة لطالبات مدرسة إعدادي في بورسعيد تنديدا بالإرهاب

    أخبار

إعلان

f0c10c1eaf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة

أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة

العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر

العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

المصري يوقف مستحقات اللاعبين لأجل غير مُسمى

المصري يوقف مستحقات اللاعبين لأجل غير مُسمى