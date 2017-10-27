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ضبط هارب من تسديد 4 مليون جنيه غرامات في الزيتون

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من تسديد 4 مليون جنيه غرامات في الزيتون

03:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ضبط هارب من تسديد 4 مليون جنيه غرامات في الزيتون

ارشيفيه

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، هارب من التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامات، أثناء تواجده بمنطقة الزيتون.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عبد الهادي.ا"، 64 سنة، بالمعاش ومقيم ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامات "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 4 مليون و190 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله

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مصراوي Masrawy

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