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في "مهمة الثأر للشهداء".. ماذا وجدت الداخلية في عملية "الخارجة - أسيوط"؟ - (فيديو وصور)

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مصراوي Masrawy

في "مهمة الثأر للشهداء".. ماذا وجدت الداخلية في عملية "الخارجة - أسيوط"؟ - ( وصور)

02:47 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

الألبوم التالى

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

عثرت قوات الأمن، خلال اشتباكات الكيلو 47 بطريق "أسيوط - الخارجة"، مع عدد من الإرهابيين، على ملابس عسكرية، وحزامين ناسفين، وسلاح متعدد، و 7 بنادق آلية عيار 7.62×39 ، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريًا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية (جارى فحصها).

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية، وجهت اليوم الجمعة، ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مقتل 13 إرهابيًا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط بالخارجة، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشفت عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق "أسيوط -الخارجة"، واتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه فجر اليوم، تم استهداف المزرعة المشار إليها (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) بمشاركة كافة أجهزة الوزارة المعنية وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

كما أسفر التعامل عن وقوع بعض التلفيات بإحدى مدرعات قطاع الأمن المركزي المشاركة في المأمورية.

وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة لاتخاذ اللازم، حيث باشرت التحقيقات فيها.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين والتصدي للعناصر الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها.

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مصراوي Masrawy

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