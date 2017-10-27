محكمة فرانكفورت تدين ألمانيا بـ"الإنتماء لتنظيم إرهابي في الخارج"

فرانكفورت- (د ب أ):

قضت محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن رجل لمدة عامين وعشرة أشهر لقتاله في صفوف "ميليشيات الشباب" الصومالية.

وعقب محاكمة استمرت نحو عام أدانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة اليوم الجمعة الرجل، 27 عاما، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج".

وكان المتهم المولود في مقديشو، والذي يحمل الجنسية الألمانية، ناشطا مع ميليشات الشباب من مطلع عام 2012 حتى مطلع عام 2014، ثم انسحب من الميليشات بسبب آلام جسدية.

وبحسب بيانات المحكمة، حاول المتهم بعد ذلك شرعنة إقامته في الصومال عبر شهادة مزورة من مدرسة صومالية.

وتم القبض على المتهم خلال عودته إلى ألمانيا في يوليو عام 2016 في مطار فرانكفورت الدولي.