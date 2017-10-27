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مقتل شخص في اشتباك بين متظاهرين والشرطة في نيبال

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص في اشتباك بين متظاهرين والشرطة في نيبال

02:56 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مقتل شخص في اشتباك بين متظاهرين والشرطة في نيبال

كاتمندو- (د ب أ):

قتل رجل، 30 عاما، برصاص الشرطة اليوم الجمعة في مظاهرة تطالب باتخاذ إجراء ضد قتلة صبي، 11 عاما، في جنوب شرق نيبال.

وذكر كبير مسؤولي الشرطة، جيتيندرا كومار باسنيت أن مئات من المتظاهرين الغاضبين اشتبكوا مع الشرطة اليوم الجمعة في بلدة بيرتامود، مما أجبر السلطات على فرض حظر للتجوال.

وقال كومار لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "إنهم هاجموا مركبات للحكومة ورجال شرطة. وأصيب ستة متظاهرين".

وتابع باسنيت أنه تم العثور على جثة الصبي، 11 عاما، في الادغال، قبل ثلاثة أسابيع، واحتج أقارب الصبي، قائلين إن التحقيق الذي تجريه الشرطة بطيئا.

وأضاف "لقد اعتقلنا ثلاثة أشخاص، فيما يتعلق بالقتل. إننا نحقق في القضية، لكن المتظاهرين لجأوا إلى العنف وتحدوا حظر التجوال" مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة بعد الحادث.

وقتل أربعة متظاهرين وأصيب آخرون، عندما فتحت الشرطة النار على مسيرة سياسية أوائل مارس الماضي في جنوب شرق نيبال.

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