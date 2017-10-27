صحيفة بريطانية: "الأهرامات" ضمن أفضل المواقع التراثية في قائمة "اليونسكو"

بالصور- 10 معلومات عن ملك تايلاند الذي تم حرقه في مقبرة ذهبية بعد

كتب - هشام عواض:

انتقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفضل مواقع التراث العالمي، من ضمن قاربة ألف موقع نشرت أسماءهم منظمة اليونسكو، في القائمة السنوية لها.

وأكدت الصحيفة البريطانية، على ضرورة زيارة هذه المعالم، وشملت قائمتها معلم تاريخي مصري، وهو "الأهرامات".

وتحتفل اليونسكو، بمواقع التراث العالمي، خاصة المواقع الجغرافية ذات الأهمية الثقافية والإنسانية، ونشرت المنظمة الدولية، القائمة السنوية لأهم مواقع التراث العالمي، وضمت 1070 موقعًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أهم المعالم، التي وصفتها بأنها أماكن تستحق الزيارة، وأكثر المواقع العالمية تميزًا، ومن بينها "الأهرامات".

وقالت الصحيفة، إنها رشحت أفضل 10 مواقع من ضمن قائمة اليونسكو، للزيارة، حيث تعتبر هذه المواقع تُحف تعبر عن مدى عبقرية الإبداع البشرية، بداية من أهرامات الجيزة إلى البندقية في إيطاليا وحتى جزر فرسلر الأسترالية.