آخرها اعتذارها بسبب التدخين.. مواقف أثارت الجدل لـ«ريم البارودي»

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اقترن اسم الفنانة ريم البارودي بإثارة الجدل، ما بين صور متداولة لها ومواقف أو تصريحات جريئة، حتى إن حديث الجمهور والإعلام زاد عن حياتها الشخصية أكثر من الأعمال الفنية التي تقدمها، وباتت أخبارها محل اهتمام الناس، وليس أخبارها الفنية أو الحديث عن تطور موهبتها في دور جديد، لكن في الوقت نفسه يتعجب الجمهور من قوتها، بعد توقعه انهيارها بعد زواج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، إذ كان "سعد" زوجها السابق، ولكن ظهورها مؤخرا في برنامج "القاهرة والناس"، كان مثيرا للدهشة.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" مواقف أثارت الجدل حول ريم البارودي.

صور

تحتل مواقع التواصل الاجتماعي مساحة واسعة من اهتمامات "ريم"، إذ تحرص على مشاركة جمهورها لأخبارها وصورها، خاصة بعد ملاحظتها حالة الجدل التي تثيرها عند ارتدائها ملابس جريئة، لذا قامت بنشر صور مجمعة لها مرتدية ملابس صيفية جريئة مكشوفة، في أغسطس 2016، وكتبت معلقة عليها: "الناس سوف يتكلمون خلف ظهرك، لذلك امنحهم شيئًا جميلًا ليتحدثوا عنه".

كما أنها اعتادت إثارة الجدل بصورها مع أبناء الفنانات، ومنهم "عادل" ابن الفنانة مها أحمد، الذي نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة تجمعها به وهو يحتضنها، بالإضافة إلى نشرها صورة لها وهي تقبل "عمر" ابن الفنانة وفاء عامر، أثناء زيارة لمنزلها.

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ومؤخرا نشرت صورة لها في أحد المطاعم وأمامها سجائر وزجاجة كبيرة ظن جمهورها أنها زجاجة خمر، الأمر الذي ترتب عليه مهاجمة عدد كبير من المتابعين لها، ولكنها أوضحت أثناء استضافتها ببرنامج "القاهرة والناس"، أنها مجرد زجاجة ماء، نافية أن تكون من متناولي الخمور، ومؤكدة كونها مدخنة للسجائر، حتى إنها اعتذرت عن ذلك لجمهورها، وطلبت أن يدعو لها الجميع حتى تتمكن من الإقلاع عن التدخين.

علاقتها بأحمد سعد

ظلت أخبارها والفنان أحمد سعد تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الجمهور، على اعتبار أنهما مخطوبان، وفي كل مرة تحدث مشاكل بينهما يتم فسخ الخطوبة ثم العودة، ومع التكرار أصبح الخبر غير ذي قيمة بالنسبة للجمهور، إلى أن أعلنت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، زواج "سعد" من الفنانة سمية الخشاب، حيث كتبت: "مبروك ألف مبروك جواز سمية الخشاب من صديقي وأخويا أحمد سعد، ربنا يسعدكم يا رب"، حتى إن زميلاتها من الفنانات ظنن أن صفحتها اُخترقت، ولكن تبين صحة الخبر فيما بعد.

ظهرت "ريم" في حلقة تليفزيونية من برنامج "صبايا الخير"، مع ريهام سعيد، وتحدثت عن كواليس علاقتها بالفنان أحمد سعد، وأنها لم تكن مجرد خطيبة له، وإنما كانت زوجته سرا، لافتة إلى أنه أخفى خبر الزواج لظروف خاصة، وموضحة أنها من عرفت "سعد" على سمية الخشاب.

زواج سعد وسمية

انتظر الكثيرون تعليق "ريم" على زواج "سعد" وسمية الخشاب، ولكنها فاجأت الجمهور بعد عرض صورة العروسين أمامها في حلقتها مع برنامج "القاهرة والناس"، قائلة: "فين الصورة دي أنا مش شايفة حاجة؟"، كناية منها على تجاهلها لهما، حتى إن بداية الحلقة كانت عبارة عن دخولها مرتدية طرحة العروسة مع الفنان إدوارد، وقد استنتج الجمهور أنها تفعل ذلك نكاية في "سمية".