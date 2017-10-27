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أمن قنا يمشط الطرق السريعة والصحراوية دعمًا لعملية «الكيلو 175»

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أمن قنا يمشط الطرق السريعة والصحراوية دعمًا لعملية «الكيلو 175» أمن قنا يمشط الطرق السريعة والصحراوية دعمًا لعملية «الكيلو 175»

التحرير

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كثفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الجمعة، من تواجدها بالقرب من مداخل ومخارج مدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك على خلفية، قيام قوات الأمن بالثأر لشهداء الواحات ومداهمة إرهابيين بالقرب من محافظة الوادي الجديد ومقتل 13 عنصرًا تكفيريًا.

وقال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، عززت من تواجدها بالقرب من الطرق الصحراوية ومداخل ومخارج المحافظة، وفرضت أكمنة ثابتة ومتحركة، فضلا عن تمشيط الطرق المختلفة بالمحافظة.

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وأوضح مدير الأمن في تصريحات لـ"التحرير"، إن القوات تحكم قبضتها في مداخل ومخارج المحافظة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي غرباء يحاولون الدخول إلى المحافظة.

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التحرير

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